Александр Мостовой: ничего страшного в отстранении Безбородова, дорогу молодым!

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой оценил решение Дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС отстранить Владислава Безбородова от судейства матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/2025.

«Может быть, у судей есть правила, запрещающие такие действия, как у Безбородова. Если таких правил нет, это слишком суровое наказание, прямо чересчур. С другой стороны, ничего страшного — посидит и отдохнёт. У нас судей нет, что ли? Как у нас любят говорить: «Дорогу молодым». Всё равно все судьи ошибаются, человеческий фактор никто не отменял, и он всегда будет. Идеального ничего не бывает в жизни», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».