Футболист «Факела» нашёл мобильный телефон на поле во время матча РПЛ с «Локомотивом»

Во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Факелом», проходящего в эти минуты, на футбольном поле был найден мобильный телефон.

Главному арбитру встречи пришлось остановить игру, чтобы полузащитник воронежской команды Ираклий Квеквескири передал телефон своему тренеру. Кому принадлежит данное устройство и как оно оказалось на поле, пока неизвестно.

Фото: Кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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