19-летний Батраков опередил Кордобу в гонке бомбардиров РПЛ

19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опередил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги после того, как забил гол с пенальти в матче 15-го тура соревнования с «Факелом», проходящем в эти минуты. Этот гол стал девятым для российского футболиста в нынешнем сезоне РПЛ, в то время как игрок «Краснодара» забил восемь мячей.

Всего в нынешнем сезоне Батраков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: