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19-летний Батраков опередил Кордобу в гонке бомбардиров РПЛ

19-летний Батраков опередил Кордобу в гонке бомбардиров РПЛ
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19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опередил нападающего «Краснодара» Джона Кордобу в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги после того, как забил гол с пенальти в матче 15-го тура соревнования с «Факелом», проходящем в эти минуты. Этот гол стал девятым для российского футболиста в нынешнем сезоне РПЛ, в то время как игрок «Краснодара» забил восемь мячей.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'    

Всего в нынешнем сезоне Батраков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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