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Роман Широков: к сожалению, «Спартак» стал середняком

Роман Широков: к сожалению, «Спартак» стал середняком
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Бывший капитан сборной России Роман Широков оценил текущий уровень московского «Спартака». Команда находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ.

«Согласен ли я, что «Спартак» стал середняком? К сожалению для них, так и есть. И ЦСКА потихоньку туда скатывается. Но ЦСКА поближе к тройке, есть достижения — в прошлом году больше всех забили, два года назад были вторыми и выиграли Кубок.

Проблема «Спартака» — в том, что средний тренер или состав? Всё вместе. Не сказал бы, что состав средний. Что, у «Локомотива» сильнее состав? Просто есть идея, играют свои, россияне, молодые ребята, которые получили шанс. И в «Спартаке» может быть то же самое, русский костяк мог бы то же самое показать. Как и русский тренер, если бы всё воедино сложилось. И болельщики, может быть, больше поддерживали бы такую команду, чем ту, в которой много легионеров. Кто сейчас сильный легионер? Бабич — да. Пусть будет Барко с натяжкой. Хотя не вижу, что в нём такого? Ему дают все мячи, на него смотрят как на мессию. Поставь в эту позицию своего — условного Батракова — может быть, и ему так давали бы мячи, и результат был бы лучше», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

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