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Защитник «Спартака» Литвинов: без разницы, что не сыграю против Дзюбы

Защитник «Спартака» Литвинов: без разницы, что не сыграю против Дзюбы
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о том, что не сможет принять участия в матче 15-го тура РПЛ с «Акроном», за который выступает нападающий Артём Дзюба, из-за дисквалификации. Игра состоится завтра, 10 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
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П2

— Жалеешь, что не сыграешь против Дзюбы?
— Честно, без разницы. Для меня самое главное, чтобы мы сейчас выигрывали каждую игру. Говорить о ком-то конкретно не хочется.

— Дзюба опасен?
— Конечно, опасен. Он габаритный футболист и нападающий. С ним всегда было тяжело играть. Артём играет за счёт своих сильных качеств, которые в любом возрасте может использовать. Всегда с ним было тяжело. Здоровый нападающий, который понимает, что надо делать, хорошо выбирает позицию. Я думаю, что ничего особо не поменялось, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Ростовом».

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