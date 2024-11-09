Червиченко: весь «Акрон» стоит, как два спартаковских великана — Барко и Угальде

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился прогнозом на матч московского «Спартака» с «Акроном» из Тольятти, который пройдёт завтра, 10 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ.

«Акрон» — очень интересная и колючая команда. Понятно, что весь «Акрон» стоит, как два спартаковских великана — Барко и Угальде. Но они такие матчи выдают, прямо на загляденье. «Спартак» абсолютно нестабилен. Если в первом тайме они не задавят «Акрон», во втором может быть что угодно: пропихнёт Дзюба или кто-то забьёт из «Акрона». В итоге «Спартак» затрясёт. Но по предматчевым прогнозам дам 90 на 10 в пользу «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.