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Червиченко: весь «Акрон» стоит, как два спартаковских великана — Барко и Угальде

Червиченко: весь «Акрон» стоит, как два спартаковских великана — Барко и Угальде
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился прогнозом на матч московского «Спартака» с «Акроном» из Тольятти, который пройдёт завтра, 10 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» — очень интересная и колючая команда. Понятно, что весь «Акрон» стоит, как два спартаковских великана — Барко и Угальде. Но они такие матчи выдают, прямо на загляденье. «Спартак» абсолютно нестабилен. Если в первом тайме они не задавят «Акрон», во втором может быть что угодно: пропихнёт Дзюба или кто-то забьёт из «Акрона». В итоге «Спартак» затрясёт. Но по предматчевым прогнозам дам 90 на 10 в пользу «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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