Батраков отпраздновал гол в ворота «Факела» в стиле Коула Палмера

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отпраздновал гол в ворота «Факела» в матче 15-го тура чемпионата России в стиле, напоминающем хавбека «Челси» Коула Палмера.

Фото: Кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

19-летний футболист открыл счёт во встрече на 29-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

Всего в нынешнем сезоне Батраков принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.