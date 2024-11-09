Стало известно, чей телефон был найден на поле во время матча «Локомотива» с «Факелом»

Телефон, найденный на футбольном поле во время матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Факелом», проходящего в эти минуты, принадлежит ребёнку, выносившему баннер перед стартовым свистком. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, после обнаружения телефона в самом начале матча полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири передал его своему тренеру.

После первого тайма счёт во встрече 1:0 в пользу железнодорожников. Единственный гол в матче на 29-й минуте забил атакующий полузащитник Алексей Батраков. Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 14 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

Материалы по теме Фото Футболист «Факела» нашёл мобильный телефон на поле во время матча РПЛ с «Локомотивом»

Самые титулованные футбольные клубы России: