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«Ни одного вопроса про ночные клубы». Николич раскрыл детали переговоров с Пьяничем

«Ни одного вопроса про ночные клубы». Николич раскрыл детали переговоров с Пьяничем
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич раскрыл детали переговоров с полузащитником сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем, который в сентябре перешёл в стан «армейцев» в качестве свободного агента.

— Кому первому пришла мысль пригласить Пьянича? Вам?
— Мы приняли совместное решение. Нам не удалось провести трансферное окно так, как мы хотели, потом оно закрылось. Остались варианты только со свободными агентами. Пьянича предложили клубу, клуб сказал мне об этом, на что я ответил: «Давайте я с ним созвонюсь». Всё-таки мы уже были знакомы по чемпионату ОАЭ. Мы созвонились, мне очень понравился наш разговор, он был заряжен. Я передал это клубу. Мне было всё равно, что Пьянич возрастной. Тем более до него у нас не было ни одного игрока старше 30 лет кроме Акинфеева, но он вратарь. Дальше клуб уже решал вопросы по контракту.

— Чем Пьянич так восхитил вас во время разговора?
— Например, когда я работал в чемпионате ОАЭ и разговаривал с игроками, с которыми клуб вёл переговоры, в первую очередь я слышал от них: «Где я буду жить? А есть дом на острове Пальма?» Пьянич же задавал футбольные вопросы: «Как команда? Какие амбиции, цели? Какой будет моя роль? Как мы будем играть? Где вы меня видите, тренер?» По самому клубу ему всё было понятно, в Европе все знают ЦСКА. Но ему были интересны амбиции и цели.

— Что вы ему ответили?
— Я ему честно сказал, что было тяжёлое трансферное окно, что нет уверенности, что будем сразу бороться за титул, но мы будем стараться. Но я сказал, что у меня есть цель выиграть чемпионство, и для этого мне нужны футболисты. Пьяничу, видимо, это понравилось. Мы говорили только про футбол. Ни одного вопроса про ночные клубы Москвы он не задал, ха-ха. Убеждать его было не нужно, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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