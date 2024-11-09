Два гола Батракова с пенальти помогли «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу железнодорожников.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию.

На 29-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт в матче, забив с пенальти. На 84-й минуте нападающий Евгений Марков восстановил равновесие. На 90+2-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав ещё один 11-метровый.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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