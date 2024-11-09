Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Mirror раскрыла имена пяти футболистов, которых «Манчестер Юнайтед» хочет подписать зимой

Mirror раскрыла имена пяти футболистов, которых «Манчестер Юнайтед» хочет подписать зимой
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков, сообщает газета Mirror. Главными целями клуба являются защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт, нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш и полузащитник Джовани Кенда, защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис и полузащитник Лерой Зане.

По информации СМИ, новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет забрать с собой двух игроков своей бывшей команды – лиссабонского «Спортинга» (Дьёкереша и Кенду). Первый провёл за клуб в этом сезоне 15 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал три голевые передачи, а второй стал стабильно выходить в основе и успел отметиться несколькими результативными действиями.

Также Аморим хочет добавить глубины в линию обороны, приобретя из «Эвертона» англичанина Джеррэда Брэнтуэйта. «Ириски» заинтересованы в продаже игрока, так как клубу необходимо как можно больше средств, чтобы в дальнейшем усилить свой состав.

И последними в этом списке являются игроки «Баварии» Альфонсо Дэвис и Лерой Зане. У обоих истекают контракты с их нынешним клубом, а потому зимой они будут доступны на рынке по сниженной цене.

Материалы по теме
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
Истории
В «Спортинге» красиво проводили Аморима в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android