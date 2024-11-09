Mirror раскрыла имена пяти футболистов, которых «Манчестер Юнайтед» хочет подписать зимой

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» планирует в зимнее трансферное окно подписать сразу пять игроков, сообщает газета Mirror. Главными целями клуба являются защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт, нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш и полузащитник Джовани Кенда, защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис и полузащитник Лерой Зане.

По информации СМИ, новый главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим хочет забрать с собой двух игроков своей бывшей команды – лиссабонского «Спортинга» (Дьёкереша и Кенду). Первый провёл за клуб в этом сезоне 15 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал три голевые передачи, а второй стал стабильно выходить в основе и успел отметиться несколькими результативными действиями.

Также Аморим хочет добавить глубины в линию обороны, приобретя из «Эвертона» англичанина Джеррэда Брэнтуэйта. «Ириски» заинтересованы в продаже игрока, так как клубу необходимо как можно больше средств, чтобы в дальнейшем усилить свой состав.

И последними в этом списке являются игроки «Баварии» Альфонсо Дэвис и Лерой Зане. У обоих истекают контракты с их нынешним клубом, а потому зимой они будут доступны на рынке по сниженной цене.