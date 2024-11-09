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Митрюшкин: ветераны «Локомотива» шлют нам свою поддержку

Митрюшкин: ветераны «Локомотива» шлют нам свою поддержку
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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о поддержке, которую команде оказывают ветераны московского клуба.

«Шлёт ли кто-то из ветеранов клуба слова поддержки нашей команде? Да, бывает. Без имён, но многие, конечно же, выражают уважение. Но мы понимаем, что всё это может быстро закончится, поэтому и играем так агрессивно, по-максимуму каждую игру», – приводит слова Митрюшкина Metaratings.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 14 матчей.

В нынешнем сезоне Митрюшкин принял участие в шести матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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