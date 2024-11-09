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Экс-игрок «Локомотива» Чесноков: Батраков одарённый, к нему прикоснулся Всевышний

Экс-игрок «Локомотива» Чесноков: Батраков одарённый, к нему прикоснулся Всевышний
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Бывший нападающий «Локомотива» Михаил Чесноков поделился мнением о 19-летнем атакующем полузащитника железнодорожников Алексее Батракове.

«Играл бы Батраков в моё время с таким телосложением? Да, играл бы, неплохо бы выступал. Ему доверяли бы место в составе. Я не думаю, что у него были бы какие-то проблемы. Он выделяется. Опять же, всё-таки это парнишка одарённый, и к нему прикоснулся Всевышний. Хорошо, что тренеры увидели это, дали ему возможность проявить свои качества. Самая главная задача тренера — это увидеть сильные стороны футболиста и дать возможность проявить их. И не зачехлять после ошибок, а объяснять, чтобы человек понял. В России очень много талантов, к сожалению, не у всех есть возможность пробиться в большой футбол. Все вопросы к руководителям клуба. Спасибо всем тем людям, которые позволили Батракову засверкать в нашем составе. Это их заслуга», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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