Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, в чём прибавила команда после его прихода

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подробно рассказал, в каких компонентах игры прибавила столичная команда после его прихода.

– В чём для вас была главная сложность, когда начали работать с игроками? Со стороны кажется, что вам было очень сложно заставить себя не перестраивать схему – не уходить с трёх защитников на четыре.

– Согласен, не только по схеме нужно было время. Я пришёл 20 июня. Были игры сборных, Олимпийские игры, Кубок Америки – игроки то приходили, то уходили. Все знают, что у российских команд самое главное — это зимние сборы. Там мы будем два месяца работать, строить, готовиться физически и тактически. Здесь же у нас было две с половиной недели, на третью уже начался чемпионат. Надо было поработать, познакомиться с командой, обозначить требования – и всё на ходу. Был один нападающий, потом он ушёл, пришёл совсем другой. Игроки приходили по ходу трансферного окна, но мне всё было понятно.

Мы сразу начали с наших требований. Конечно, схема определяет некоторые вещи. Куча клубов Европы и мира играют в 3-4-3, но в совсем разный футбол. Принципы в одинаковых схемах могут отличаться. Первые играют от обороны, вторые от прессинга, третьи за счёт владения мяча. Мы предложили новые требования к схеме, которая уже была до нас. Селекция под эту схему велась два с половиной года, времени что-то менять не было. Поэтому мы решили оставить эту формацию. Мы не знали, что произойдёт в трансферное окно. Однако требования всё равно изменили. Мне кажется, они видны.

— Поясните.

— Во-первых, мы более стабильно играем в обороне, не пропускаем много мячей. Ещё пару игр назад мы не допускали моментов у своих ворот – это самое важное. Не голов, а именно моментов у наших ворот было очень мало. По этому показателю мы шли на первом месте в РПЛ. Появилась стабильность при стандартах, но сейчас мы чуть приостановились в атаке. Конечно, это всем видно. Нам надо прибавить в фазе завершения. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. А бывали и игры, когда не создавали вообще. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения. Нам чуть не хватает опыта. И надо добавить качество в эту линию, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.