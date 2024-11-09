Главный тренер ЦСКА Николич жёстко ответил на критику Облякова со стороны фанатов клуба

Главный тренер ЦСКА Марко Николич жёстко высказался касательно волны критики в адрес полузащитника клуба Ивана Облякова.

— Знаете, что фанаты ЦСКА бывают недовольны игрой Облякова? Им кажется, что Иван часто ошибается, что это игрок не для больших матчей.

— Это, наверное, в соцсетях такое, да? Это нельзя обсуждать серьёзно. Неважно, кто и что говорит. Любой человек может по-своему рассуждать о чём-либо. А если я сейчас начну обсуждать вещи из строительства, экономики или политики? Я не знаю об этом почти ничего. Зайду в соцсети, поставлю никнейм — и напишу. Мне непонятно, откуда у людей есть желание говорить обо всём, но такое происходит. Самое важное — кто говорит. Если у тебя есть уважение к человеку, ты воспринимаешь его совет для себя как полезный, тогда и критику тоже надо воспринимать. В этом смысле для Вани должно быть важно внутреннее мнение, мнение тренера, штаба, одноклубников, руководства клуба и фанатов, которые идут на стадион, но не соцсети.

— Обляков сейчас ключевой игрок ЦСКА. Чем он крут?

— У него был очень сильный отрезок в начале сезона, он тянул команду за собой, у него была энергия. Во-первых, у Вани был самый высокий показатель по пробегу в каждом матче. У него и у Кисляка. Обляков даёт объём, может обыграть один в один, отдать, забить. Но эмоции надо чуть-чуть контролировать. Мне он очень нравился, когда я был в «Локомотиве», тогда он был молодым и только начинал. А сейчас у меня есть возможность работать с ним, и, мне кажется, он будет ещё прогрессировать.

Конечно, после трёх-четырёх месяцев, когда он был одним из лучших в команде, сейчас есть спад. Может быть, устал, потому что первая часть сезона в РПЛ длиннее, чем вторая. Сейчас играем пять месяцев, потом — два с половиной. На этот последний отрезок — четыре-пять игр — его кто-то должен заменить. И хотя физически и ментально он немного устал, но всё равно остаётся одним из ключевых игроков. От Вани многое зависит в нашей игре в этом году, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.