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«Ростов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Ростов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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