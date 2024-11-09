Гвардиола — о серии поражений «Манчестер Сити»: знаю игроков девять лет, мы всё решим

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал серию из трёх матчей без побед своего клуба.

«Манчестер Сити» проиграл три последние встречи в трёх различных турнирах: «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) в английской Премьер-лиге и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Нужно ли мне успокаивать своих игроков? Я так не думаю. Конечно, мы не привыкли играть три игры в трёх разных соревнованиях. Это футбол, это произошло. Мы знаем причину, по которой у нас были проблемы, но мы с нетерпением ждём игры с «Брайтоном» и после международного перерыва.

После этого [международного перерыва] некоторые игроки вернутся лучше и восстановятся, несмотря на все проблемы, которые у нас есть; маленькие проблемы, которые есть у каждого игрока, мы их решим, я на это надеюсь. Я знаю их девять лет. Они много раз доказывали, на что способны, поэтому это не меняет моего мнения о них. Иногда такое случается, и вы должны это понять», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.