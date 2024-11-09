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Деменко: «Акрон» ниже классом, но со «Спартаком» все готовы продемонстрировать мастерство

Деменко: «Акрон» ниже классом, но со «Спартаком» все готовы продемонстрировать мастерство
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Бывший российский футболист Максим Деменко поделился прогнозом на матч московского «Спартака» с «Акроном» из Тольятти, который пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в рамках 15-го тура РПЛ.

«На сегодняшний день любые команды бьются. Понятно, что «Акрон» ниже классом, но и «Спартак» нестабильный. Проиграли «Ростову» в Кубке, в чемпионате были осечки. У клуба стоят определённые задачи, поэтому «Акрон» надо проходить. У Дзюбы уже нет реваншистского настроения. Он больше времени провёл в «Зените». Но сами понимаете, что против «Спартака» все готовы продемонстрировать своё мастерство», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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