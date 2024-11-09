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Николич: жду от Кругового в ЦСКА больше — четыре-пять голов и столько же ассистов за сезон

Николич: жду от Кругового в ЦСКА больше — четыре-пять голов и столько же ассистов за сезон
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, какие у него ожидания от игры защитника Даниила Кругового.

— У Кругового очень много свободы на фланге.
— Я жду от него большего, он игрок основы в этой схеме с латералями. Его роль в атаке практически вингерская. Это значит, что я жду от него четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон. Это установка. Конечно, если играешь в четыре защитника, установка другая. А сейчас мы играем с латералями — нужно больше эффективности.

Даня — игрок, который всегда нравится людям, он техничный, при атаке просто сумасшедший плеймейкер. Но он пять-шесть лет не играл в футбол. Я свободно об этом говорю, потому что это правда. Он был запасным игроком в «Зените», сколько игр у него было за год? А сейчас у него новая роль, он должен к этому привыкать. Круговой сейчас игрок не ротации, а основы, а это совсем другое, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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