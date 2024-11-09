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Деменко: ЦСКА не будет бороться за чемпионство, но какая-то задача у клуба есть

Деменко: ЦСКА не будет бороться за чемпионство, но какая-то задача у клуба есть
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Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о перспективах ПФК ЦСКА в текущем сезоне РПЛ. В турнирной таблице РПЛ армейцы в данный момент занимают шестую строчку.

«Такого не может быть, чтобы у ЦСКА не было цели. Это команда с именем. Думаю, что какая-то задача есть, просто она не афишируется. Не верю, чтобы у Николича не было задачи перед приходом. Непонятно, почему и в прессе об этом не говорится. ЦСКА на сегодняшний день не будет бороться за чемпионство, хотя показывали неплохой футбол, но не можем знать, что будет в зимний период», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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