«Динамо» Москва — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков за 14 матчей. «Пари НН» заработал 15 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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