Родри объяснил, почему он не расстроился бы в случае невыигрыша «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, был ли у него страх не победить в голосовании на «Золотой мяч» — 2024.

«Нет, у меня не было страха проиграть. Конечно, индивидуальный трофей — это награда, приносящая положительные эмоции. Однако не стоит расстраиваться из-за того, что вы не выиграли индивидуальный приз, ведь это не ваше решение, а результат голосования. В человеческой природе заложено добиваться признания в работе, но это признание в первую очередь должно исходить от самого себя. Я выполняю свою работу, оцениваю прогресс и результаты и могу гордиться тем, чего добился», — приводит слова Родри Marca со ссылкой на France Football.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: