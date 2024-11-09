Спонсоры «Зенита» и «Спартака» могут объединиться в одну компанию — Wall Street Journal

Спонсоры санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» могут объединиться в одну компанию. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации источника, российские власти якобы работают над планом по объединению «Газпром Нефти», «Лукойла» и «Роснефти» в одного крупного нефтяного производителя.

Подчёркивается, что обсуждение объединения компаний может говорить о подготовке России «к улучшению экономических отношений с Западом». Главой нового российского нефтяного гиганта может стать действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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