Марко Николич: игроки ЦСКА слишком добрые — нам не хватает бандитов

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, какую атмосферу стремится создать внутри команды.

— Когда вы пришли в ЦСКА, у вас наверняка были представления об игроках. Кто больше удивил?

— Никто. Мы живём с этими парнями одной жизнью, я, к сожалению, провожу времени с ними больше, чем со своей семьёй (смеётся). Хорошие парни, мне нравится работать с ними, но они слишком добрые.

— Как вы когда-то говорили, в «Локо» не хватает бандитов?

— Да. Есть парни с характером, но они правда добрые. Я жду, чтобы кто-то из них принял эту роль — футбольного лидера, хитрого, злого в футбольном смысле, настроенного на результат. Человека, который может держать эмоции под контролем, когда тяжело. Брать ответственность на себя, принимать правильные решения. Вести себя по-мужски. Конечно, у тех, кого я называл, есть потенциал. Каждый русский может в этом в будущем прибавить — Слава Тороп, Ваня Обляков, Игорь Дивеев, Мухин, Круговой, безусловно — Кисляк. Но через трансферы таких игроков тоже надо добавить, — сказал Николич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.