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Наумов: абсолютно не понравился «Локо» в матче с «Факелом» — ничья была бы справедливее

Наумов: абсолютно не понравился «Локо» в матче с «Факелом» — ничья была бы справедливее
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о победе клуба над «Факелом» в матче 15-го тура РПЛ (2:1). Оба гола «Локомотива» забил Алексей Батраков с пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Ничья — более заслуженный результат в матче «Локомотив» — «Факел». «Локомотив» сегодня выглядел не очень хорошо, мне абсолютно не понравилась его игра, особенно начало второго тайма. Во-первых, очень много потерь в середине поля, так много теряли — невозможно. Мяч практически не держался, две-три передачи — потеря.

Очень плохо сегодня выглядел Тикнизян, его вообще не было видно во время игры, хотя его не меняли. Во-вторых, Галактионов ошибся с заменами. У Батракова всё хорошо получалось в первом тайме, впереди он создавал угрозу. А потом его оттянули назад, в отборе потерялся, а впереди — ничего нет. В результате «Факел» переломил игру и сравнял счёт. Хорошо, что назначали пенальти. Конечно, он был, но это дело случая. Если бы не он, потеряли бы два очка», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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