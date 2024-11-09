Милитао и Родриго получили травмы в первые полчаса матча «Реала» с «Осасуной»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс и центральный защитник «сливочных» Эдер Милитао были заменены из-за повреждений в первом тайме матча 13-го тура испанской Примеры с «Осасуной», проходящего в эти минуты.
Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Перерыв
2 : 0
Осасуна
Памплона
1:0 Винисиус Жуниор – 34' 2:0 Беллингем – 42'
Родриго покинул поле на 20-й минуте встречи. Милитао был заменён на 30-й минуте.
Бразильский защитник получил травму, неудачно приземлившись на ногу во время борьбы с соперником при подаче углового. В конце октября Родриго получил мышечную травму, из-за которой пропустил несколько матчей «Реала». В минувшей игре Лиги чемпионов с «Миланом», которая состоялась 5 ноября, нападающий провёл на поле 16 минут.
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