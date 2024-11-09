Николай Наумов: «Локомотив» прошёл первый круг неплохо, но чемпионом не станет

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы команды по итогам текущего сезона РПЛ. На момент написания новости «Локомотив» занимает вторую строчку турнирной таблицы (11 побед, одна ничья, три поражения).

«Нынешнее место «Локомотива» по завершению первого круга — успех. Ещё неизвестно, третье или второе место, потому что будет играть «Зенит». Первый круг прошли неплохо, здорово, если будем играть с таким же темпом. Не думаю, что «Локомотив» станет чемпионом, но второе-третье место занимать спокойно может, это будет большим успехом. А дальше уже — готовиться к следующему сезону, для того чтобы постараться навязать борьбу «Зениту», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.