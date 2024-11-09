«Динамо» Мх — «Оренбург»: Сахархизан открыл счёт в матче на 15-й минуте

В эти минуты идёт матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

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На 15-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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