Диктор «РЖД Арены» признался, что фамилию Батракова объявляет с особым удовольствием

Диктор стадиона «РЖД Арена» Евгений Кириллов рассказал, как ему удаётся избегать путаницы при объявлении фамилий игроков команды.

«Какие фамилии я сейчас с особым удовольствием объявляю? Это очень сложный вопрос. Естественно, Батракова.

Как удаётся избегать путаниц при объявлении фамилий игроков команд? У нас с коллегами большая и отлаженная система работы. Есть матч-менеджер, который совместно с резервным судьёй встречи проговаривает фамилии. Он передаёт по рации наверх эту информацию. Было время, когда действительно были путаницы. Тогда и замен было не пять, а три. Поэтому кое-как удавалось разбираться, в том числе с помощью телевизионной графики. Сейчас такой вариант практически исключён. Но единственное, когда много событий сразу. Вот, например, на матче с «Рубином», когда Тимофеев забивал на 86-й минуте. Там одновременно надо было прокричать сначала «гол», потом объявить автора забитого мяча, сделать перекличку с трибунами, одновременно в составе «Рубина» происходит то ли замена, то ли даже двойная замена. И одновременно судья ещё показывает дополнительное время. Нужно быстро сориентироваться у себя в голове», — приводит слова Кириллова «РБ Спорт».