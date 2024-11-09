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Каштанов: жена после поражения «Локомотиву» написала, что надо больше тренироваться

Каштанов: жена после поражения «Локомотиву» написала, что надо больше тренироваться
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов поделился мнением о матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Я не знаю, как я это делаю — просто бегу в зону, куда тренер говорит бежать нападающему. В идеале, если бы мне накатили, но Никита выбрал другой вариант. Попало мне, отдал голевую. Обидное поражение, если честно. Опустошение. Я зашёл, а жена сразу написала смс, что надо больше тренироваться, чтобы один момент, который был, я забивал. Ответил жене, что буду тренироваться. Пойду на поле заниматься», — передаёт слова Каштанова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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