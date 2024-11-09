Каштанов: жена после поражения «Локомотиву» написала, что надо больше тренироваться

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов поделился мнением о матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

«Я не знаю, как я это делаю — просто бегу в зону, куда тренер говорит бежать нападающему. В идеале, если бы мне накатили, но Никита выбрал другой вариант. Попало мне, отдал голевую. Обидное поражение, если честно. Опустошение. Я зашёл, а жена сразу написала смс, что надо больше тренироваться, чтобы один момент, который был, я забивал. Ответил жене, что буду тренироваться. Пойду на поле заниматься», — передаёт слова Каштанова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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