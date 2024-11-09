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Полузащитник «Локомотива» Севикян: у Лёши Батракова идёт — он красавчик

Полузащитник «Локомотива» Севикян: у Лёши Батракова идёт — он красавчик
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Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о том, что в матче с «Факелом» в рамках 15-го тура РПЛ его одноклубник Алексей Батраков забил 2 гола (с пенальти). «Локомотив» выиграл со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Конечно, довольны победой, что удалось завоевать три очка, но есть моменты, над которыми надо поработать. Первый тайм удался, было много моментов. Во втором — немного отдали инициативу, но моменты были.
Лёша Батраков сейчас хорош в плане пенальти. У него идёт. Многие над этим работает, но пока идёт у Лёши.

Команда поздравила его. Он уже столько статуэток забрал, что никто не удивлён. Поздравляем его, красавчик! Дай бог, чтобы так продолжал. Но во втором тайме отдали инициативу, «Факел» нашёл свой момент и забил. Мне кажется, нам надо было быть более сконцентрированными», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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