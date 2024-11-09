Полузащитник «Локомотива» Севикян: у Лёши Батракова идёт — он красавчик

Полузащитник «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о том, что в матче с «Факелом» в рамках 15-го тура РПЛ его одноклубник Алексей Батраков забил 2 гола (с пенальти). «Локомотив» выиграл со счётом 2:1.

«Конечно, довольны победой, что удалось завоевать три очка, но есть моменты, над которыми надо поработать. Первый тайм удался, было много моментов. Во втором — немного отдали инициативу, но моменты были.

Лёша Батраков сейчас хорош в плане пенальти. У него идёт. Многие над этим работает, но пока идёт у Лёши.

Команда поздравила его. Он уже столько статуэток забрал, что никто не удивлён. Поздравляем его, красавчик! Дай бог, чтобы так продолжал. Но во втором тайме отдали инициативу, «Факел» нашёл свой момент и забил. Мне кажется, нам надо было быть более сконцентрированными», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.