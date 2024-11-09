Калинин — о пенальти «Локо»: мяч попал мне в рукав — нам говорили, что это не пенальти

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о пенальти, назначенном в ворота воронежского клуба в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

— Мяч мне попал в проекцию футболки, то есть в рукав. Нам говорили, что это не пенальти. Я ещё не видел момент, но если так увидели…

— Марков сказал, что удар Батракова шёл мимо.

— В игре ты не видишь, у тебя задача заблокировать удар, прыгаешь под удар», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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