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Калинин — о пенальти «Локо»: мяч попал мне в рукав — нам говорили, что это не пенальти

Калинин — о пенальти «Локо»: мяч попал мне в рукав — нам говорили, что это не пенальти
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Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о пенальти, назначенном в ворота воронежского клуба в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

— Мяч мне попал в проекцию футболки, то есть в рукав. Нам говорили, что это не пенальти. Я ещё не видел момент, но если так увидели…

— Марков сказал, что удар Батракова шёл мимо.
— В игре ты не видишь, у тебя задача заблокировать удар, прыгаешь под удар», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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