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Батраков — после двух реализованных пенальти: благодарю родителей за воспитание и характер

Батраков — после двух реализованных пенальти: благодарю родителей за воспитание и характер
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Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился эмоциями от победы своей команды над «Факелом» в матче 15-го тура РПЛ. Батраков реализовал два гола с пенальти, «Локомотив» выиграл со счётом 2:1.

Стоит отметить, что первый забитый гол Батраков отпраздновал в стиле, напоминающем хавбека «Челси» Коула Палмера.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Благодарю родителей за воспитание и за такой характер. Перед игрой у нас назначают пенальтиста», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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