Калинин: не понял, откуда телефон взялся на поле — футболисты оставляют свои в раздевалках

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался об эпизоде в начале первого тайма матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1), когда игроки воронежской команды нашли на футбольном поле мобильный телефон.

«Не понял, откуда телефон на поле взялся, — у судьи из кармана выпал или ещё что-то (улыбается). Посмеялись, нетипичная ситуация. Футболисты вроде свои телефоны оставляют в раздевалках», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.

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