Полузащитник «Локомотива» Батраков: на разговоры о «Зените» мне без разницы

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о разговорах о его возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«На разговоры о «Зените» мне без разницы», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сегодня, 9 ноября, в матче 15--го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встречался с воронежским «Факелом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:1. 19-летний Алексей Батраков оформил дубль. Оба мяча он забил с 11-метровой отметки. Полузащитник отличился на 29-й и 90+2-й минутах. В составе «Факела» забитым мячом отметился Евгений Марков на 84-й минуте.