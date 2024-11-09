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Полузащитник «Локомотива» Батраков оценил первую часть сезона для команды

Полузащитник «Локомотива» Батраков оценил первую часть сезона для команды
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оценил первую половину сезона Российской Премьер-Лиги для железнодорожников.

«Первая половина чемпионата в целом прошла положительно. Единственное, есть осадок от игры в Химках — это неприятный момент. Мы постарались исправить ситуацию и порадовать болельщиков. Положение в таблице никак не давит. Перед сезоном от нас никто ничего не ожидал, а сейчас мы просто двигаемся от игры к игре», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Локомотив» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 34 очка в 15 турах чемпионата.

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