«До свидания и удачи». Николич рассказал о разговоре с Чаловым перед его уходом из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался об уходе футболиста Фёдора Чалова из клуба.

— Вы пытались уговорить Чалова остаться в ЦСКА?

— Нет, наоборот — до свидания и удачи. Я не говорил, что надо уезжать. Но у нас был открытый разговор, я его спросил: «Есть желание уйти?». Ответ — да. Говорю: «Если поступит предложение, которое устроит клуб, — пожалуйста. Но ты должен правильно отнестись к своему клубу…». Он ответил: «Конечно». Федя ни секунды не противостоял клубу. Потом я сказал: «Я поддержу твой уход, могу передать это руководству. Но если получится так, что ты останешься, то должен быть первым во всём».

Он пообещал, что так и будет. Потом быстро пришло предложение от ПАОКа, он передал это мне, затем — клубу. У Феди были прописаны отступные — и он ушёл. Сейчас Фёдору надо пожелать удачи. Он пошёл своим путём, у него была такая мечта. Не надо держать людей, у которых другие цели. Если у него была цель играть за границей, конечно, пусть там играет.

— Следите за ним сейчас?

— Конечно, слежу за всем футболом. Я с Федей периодически разговариваю. Знаю многое о греческом футболе, о каждом клубе. Это рядом с нами, Солоники от моего дома в 500 км. А ПАОК — братский клуб «Партизана». Я дважды организовывал товарищеские матчи с ПАОКом, удачно встречался с ним в еврокубках — два раза их обыгрывал. Знаю президента клуба — Ивана Саввиди, среди фанатов есть друзья. Я много раз был на море в этом районе. Знаю, что там очень любят этот клуб. Думаю, у Феди всё получится. Его нам здесь и сейчас не хватает, но это наши проблемы, мы должны это отработать. Но, повторюсь, человек пошёл за своей мечтой — удачи, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.