Игрок «Факела» Калинин: если будем так же работать, поднимемся из зоны стыков

Игрок «Факела» Игорь Калинин высказался о поражении в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«В первом тайме мы чуть не разобрались, «Локо» нас переиграл, но во втором переиграли уже мы. Но это футбол, «Локомотив» же не манекены, хорошая команда.

Мы недобрали очков, поэтому находимся в зоне стыков. Если так же будем работать, обязательно поднимемся наверх», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.