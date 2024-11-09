Игрок «Факела» Калинин: если будем так же работать, поднимемся из зоны стыков
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Игрок «Факела» Игорь Калинин высказался о поражении в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29' 1:1 Марков – 84' 2:1 Батраков – 90+2'
«В первом тайме мы чуть не разобрались, «Локо» нас переиграл, но во втором переиграли уже мы. Но это футбол, «Локомотив» же не манекены, хорошая команда.
Мы недобрали очков, поэтому находимся в зоне стыков. Если так же будем работать, обязательно поднимемся наверх», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 15 матчей. «Факел» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 36 очков за 14 игр.
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