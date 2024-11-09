Батраков высказался об информации о новом контракте с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с клубом.

«Я ничего не знаю. Мне известно, что завтра вылетаю в расположение сборной и готовлюсь дебютировать за неё. Если состоится игра», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Всего в нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.