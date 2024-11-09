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Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал лучшего игрока команды в первом круге РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал лучшего игрока команды в первом круге РПЛ
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игроков команды в первом круге сезона-2024/2025 чемпионата России.

«Батраков — безусловно, лучший игрок «Локомотива» в первом круге. Он на виду, солирует, много забивает. Но я бы отметил капитана команды Баринова. У него незаметная роль, но посмотрите, как он ведёт борьбу, выручает в нужные моменты, играет очень строго. Мне нравятся его выступления, хотя играет не броско. Лантратов неплохо играет в воротах, был только один провал с «Краснодаром».

У команды начинает получаться играть в центре обороны, хотя провалов ещё очень много. Ньямси с Монтесом ещё не сыгрались, поэтому нужно время, чтобы притереться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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