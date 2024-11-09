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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья Максима Мухина

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья Максима Мухина
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о состоянии здоровья полузащитника Максима Мухина.

— Когда должен вернуться Мухин?
— На зимних сборах. Сейчас он уже в заявке, но по-серьёзному — зимой.

— У вас нет опасений, что он может первое время ментально бояться после такой травмы?
— Наверное, он переживает, но это нормально. Травма тяжёлая, но он молодой парень. Ему надо играть в футбол ещё много-много лет. Он только отпраздновал 23-й день рождения. Если повезёт, то он отыграет ещё 15 лет — в три раза больше, чем сейчас. От нас будет поддержка: не надо сразу ждать чудес после такой травмы, так что никакого давления. Не стоит думать, что он будет самым лучшим на поле на зимних сборах. Время и поддержка есть, клуб на него рассчитывает вдолгую, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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