Марко Николич: Кисляк и Тороп — будущие игроки сборной России и капитаны ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил игру полузащитника Матвея Кисляка и вратаря Владислава Торопа.

— Кисляк здорово ворвался в сезон. В чём его сила?

— Кисляк, Слава Тороп, можно добавить Лукина и Глебова — они уже показали себя. К ним никаких претензий, уверен, у них большое будущее. Конечно, надо говорить об этом аккуратно, потому что они молодые. У меня было не раз, когда молодые терялись, но они, особенно Кисляк и Тороп, не потеряются. Я вижу их воспитание — очень правильное. У них есть желание, мотивация, качества. Уверен, что Тороп и Кисляк — в будущем игроки сборной России. Сомнений в этом нет. Это лидеры и капитаны ЦСКА на много лет.

— Есть параллели между Кисляком и Мухиным?

— Это разный профиль. Мухин — чистая «шестёрка», оборонительный игрок, а Кисляк — настоящая «восьмёрка». Матвей может сыграть бокс-ту-бокс, успевать и вперёд, и назад, через него можно разыгрывать. Но надо работать и нельзя перехваливать. У Глебова, Шуманского и Лукина очень интересный потенциал. Лукин уже много играет в этом году, скоро у него будет 15 матчей. Такое впервые для него в профессиональном футболе. Он показывает качества, мы на него рассчитываем как на игрока основы в будущем. У Глебова видны очень большие амбиции, поэтому торопится, не может дождаться своего времени. Но впереди зимние сборы, жду, что он там раскроется. Футбольные и физические качества у него есть. Просто надо поставить голову на место, больше терпеть. И тогда он добавит, как и Кисляк.

Шуманский — талантливый парень, знает, как играть в футбол, техничный, поставленный удар с обеих ног. Ему очень тяжело привыкнуть к уровню после Кипра, где он был игроком ротации. Переход в ЦСКА — большой шаг вперёд, надо адаптироваться. Мне кажется, как и у Глебова, адаптация подходит к концу, зимние сборы будут определяющими, — рассказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.