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Марко Николич подробно объяснил, в чём надо прибавлять форварду ЦСКА Мусаеву

Марко Николич подробно объяснил, в чём надо прибавлять форварду ЦСКА Мусаеву
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, на какие моменты стоит обратить внимание форварду клуба Тамерлану Мусаеву.

— Вы сказали, что не хватает реализации форвардам. Мы видим качества Гаурирапы — быстрый, габаритный, Мусаев — играет в подыгрыше, открывается. В чём видите проблемы?
— Оба парня молодые. Мусаев пришёл в ЦСКА из «Балтики» после зимы, до этого играл практически только в ФНЛ, Сауль тоже оттуда пришёл. В начале сезона у Тамерлана был очень хороший отрезок, он забивал. Сейчас это чуть остановилось. Рабочий, бегущий парень — это его качества. Надо чуть успокоиться, быть немного хитрее. Но главное желание Мусаева — быть на высоком уровне: он каждый день остаётся после тренировки, работает индивидуально. Это правильно. Сауль пришёл в аренду с правом выкупа, есть опция: если отыграет какое-то число матчей — будет с нами. Это молодые парни. Мы не купили двух готовых игроков за € 20 млн, чтобы они сразу приносили пользу. Мусаев в последнем сезоне был вторым-третьим выбором, потому что в команде были Чалов и Заболотный, чаще играл на фланге.

— То есть Мусаеву нужно прибавлять именно в футбольной хитрости?
— Хитрость, движение, дриблинг. Он профессионал и боец. Удар есть, но нужен дриблинг, розыгрыш вариантов с партнёрами, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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