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«Секу год не играл в футбол, не ждите чуда». Николич — о форме форварда ЦСКА Койта

«Секу год не играл в футбол, не ждите чуда». Николич — о форме форварда ЦСКА Койта
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о нападающем Секу Койта.

— Когда приходил Койта, болельщики ЦСКА ждали голов чуть ли не в каждом матче.
— Человек год не играл в футбол, был серьёзно травмирован. Не надо ждать чуда. Если бы он не был в таком состоянии, возможно, не пришёл бы к нам. Уехал бы в Германию или куда-то рядом. Секу — качественный футболист, он умеет играть в футбол, характер тоже есть. Он игрок сборной Мали. Тоже молодой. У нас много игроков, у которых есть большой потенциал прогрессировать и развиваться.

— В чём сильные качества Койта?
— Отличный прессинг. Он привык к этому делу. Хорошая левая нога, может здорово разыгрывать мяч с партнёрами. Просто он не профильный вингер, не спринтер. Он не был им ни до травмы, ни после. Койта не медленный, но скорость — не его специальность.

— Есть уверенность, что он будет забивать после зимней паузы?
— Все в линии атаки должны забивать больше. Не только Койта, не только Мусаев, не только Файзуллаев — все вместе, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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