Главный тренер ЦСКА Николич: отстранить Помазуна за слова о «Спартаке» — моё решение

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал отстранение голкипера Ильи Помазуна после его слов о «Спартаке».

— Была история с отстранением от тренировок Ильи Помазуна.

— Это уже давно проехали. Илья — правильный парень, у нас очень хорошие отношения. Но решение о его отстранении за слова о «Спартаке» принял именно я. Передал ему, мы встретились и поговорили два раза. Он по-мужски принял это решение и тем удивил. Парень правильный, думаю, что у него всё получится. Помазун — хороший и качественный вратарь, но у нас Игорь Акинфеев и Слава Тороп — он наше будущее, и Илья это знает. Ему просто не повезло, потому что он находится в клубе, где есть Акинфеев и Тороп, который прогрессирует. А сам он очень качественный вратарь, может быть, в топ-5-6 лучших в чемпионате России. У него есть мечта играть за границей. В этом смысле и я буду помогать ему найти варианты зимой.

— А почему вы тогда решили его отстранить?

— Повторюсь, ничего личного, Илья — отличный парень. Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чём сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь.

— Даже если он тогда был в аренде в «Урале»?

— Какая разница? Он — игрок ЦСКА, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.