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Гришин: ЦСКА должен бороться за тройку и Кубок — Николич же не просто тренировать пришёл

Гришин: ЦСКА должен бороться за тройку и Кубок — Николич же не просто тренировать пришёл
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Бывший футболист Александр Гришин высказался о перспективах московского ЦСКА в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Цели могут быть разные и всегда обозначаются тренеру — какое-то место или формирование команды. Просто так тренер не приходит. Какие-то задачи руководство ставит, а вот какие именно, это уже дело клуба и тренера. Николич же не просто тренировать пришёл. Каждому наставнику даётся цель выиграть что-то в ближайшее время. У ЦСКА очень хороший состав с футболистами сборных. Клуб уже должен бороться за тройку РПЛ и Кубок России», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 14 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

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