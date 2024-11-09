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«Ростов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Ростов» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступит Роман Сафьян (Москва). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Ростов»: Ятимов, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Глебов, Комаров, Мохеби, Саравия, Комличенко, Роналдо.

«Химки»: Кокарев, Филин, Анджелкович, Ориньо, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Вера, Мехия, Заболотный, Руденко.

После 14 сыгранных матчей «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 13-е место, заработав 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 36 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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