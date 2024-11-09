Марко Николич рассказал, что изменилось в России в 2024 году по сравнению с 2021 годом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказал мнение, что изменилось в России в 2024 году по сравнению с 2021 годом.

— Вы не были в Москве и России три года. Что изменилось за это время?

— Кроме осложнений с перелётами — ничего не поменялось. Хотя мне-то всё равно, ха-ха. Рейс Москва — Белград существует. Летаю без проблем. Единственное, раньше было пять-шесть рейсов в день, сейчас стало три-четыре. Ну и раньше я мог купить билет день в день, а сейчас россияне пользуются этим перелётом, чтобы добраться до Европы, поэтому надо покупать билет дней за 10-15. А жизнь в Москве — супер. Семья приезжала уже два-три раза. Я бы не привозил сюда жену и дочку, если бы чувствовал здесь какую-то опасность, — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.