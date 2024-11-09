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Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, как жил во время войны

Главный тренер ЦСКА Николич рассказал, как жил во время войны
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился воспоминаниями о том, как жил во время войны.

— Как вас закалила война?
— Война первая, вторая, третья. Каждые два года была война. Было чувство большой несправедливости, мы были одни, окруженные врагами. Не было света, бензина, продуктов. Но это одна из главных причин, почему балканцы так хороши в спорте. У нас слишком сильный характер. Люди удивляются, откуда у нас такое большое количество футболистов, теннисистов, ватерполистов, баскетболистов, гандболистов. Потому что характер тех, кто вырос на войне, подходит спорту.

— На ваших глазах разрывались бомбы?
— Конечно. Ситуаций было много. Больше всего в голову врезалась одна. У меня был крестник, у которого отец работал в телецентре. Это было 23 апреля 1999 года, когда на Белград сбросили очень много бомб. Была ночь, электричества не было. И тут оно ненадолго появляется, включается небольшой телевизор. И показывают по новостям, что здание телецентра разбомбили. И на кадрах я вижу своего крестника, который прибежал туда, потому что там работал его папа. К сожалению, его папа погиб в ту ночь. Но что сделать? Это жизнь, — рассказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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