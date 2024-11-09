Представитель Батракова: мы с «Локо» подписали дополнительное соглашение к контракту

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал об обновлении контракта футболиста.

— В рамках действующего соглашения мы договорились с гендиректором и спортивным директором клуба, чтобы улучшить условия контракта Алексея. Они отнеслись к этому с пониманием. Мы подписали дополнительное соглашение к договору. То есть контракт как был, так и останется, только в рамках дополнительного соглашения условия Алексея улучшены. У Алексея был пункт, по которому условия улучшаются после того, как футболист проведёт определённое количество матчей. Клуб не стал дожидаться этого срока и раньше активировал этот пункт. Ничего колоссального там нет, всё более чем приземлённо.

— Дополнительное соглашение уже подписано?

— Да. Это произошло дней 10-12 назад. Кроме того, есть договоренность, что по окончании первого этапа соревнований встретимся и в спокойном режиме начнём прорабатывать новое соглашение. Если всех устроит, будет новый контракт с новыми сроками, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».